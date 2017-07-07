В Хакасии больницу через суд заставили купить носилки

07.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

А еще электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, анализатор уровня сахара в крови и другое оборудование для ФАПа в Анчуле.

Прокуратура Таштыпского района в ходе проверок медучреждений обнаружила, что фельдшерско-акушерский пункт в этом селе недостаточно оснащен медтехникой и специальными изделиями.
Прокурор района обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц и потребовал возложить на ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» обязанность по оснащению фельдшерско-акушерского пункта в селе Анчуль необходимым медицинским оборудованием. Иск удовлетворен, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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