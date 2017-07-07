В Хакасии потратят 411 миллионов рублей на реконструкцию драмтеатра

Масштабное обновление здания будет длиться два года. В министерстве культуры заверили, что на творческий процесс капремонт не повлияет.

Аукцион на проведение строительных работ назначен на 17 июля. Требуется обновить коммуникации, отреставрировать мозаику на фасаде, установить пандусы, переоборудовать и реконструировать сцену, сделать её механизированной, установить современное световое и звуковое оборудование. Кроме того, здание ожидает перепланировка. На первом этаже появится большое театральное кафе.

Сметная стоимость реконструкции театра – порядка 411 млн рублей. Проект реализуется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, из которого республике возместят 70 процентов затрат, сообщили в пресс-службе минкульта РХ.

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