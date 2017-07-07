В Хакасии провели контрольную закупку услуг таксистов

07.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Дорожные полицейские и специалисты минтранса выявили нелегальных перевозчиков пассажиров в Таштыпском районе.

Инспекторы ДПС вызывали такси под видом клиентов, а затем проверяли документы водителей такси. С нарушителей брали объяснительные. Затем материалы проверки направили в налоговую службу для составления протоколов об административном правонарушении за осуществление частного извоза пассажиров без государственной регистрации предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе минтранса РХ.

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