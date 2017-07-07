В Хакасии работает 25 пляжей

На озерах и реках в Хакасии оборудовано для купания 25 пляжей, где дежурят спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии, вода, дно водоема на этих 25 пляжах чистые и не представляют угрозу отдыхающим. В неорганизованных местах массового отдыха у воды стоят муниципальные спасательные посты, на которых дежурят матросы-спасатели, таких постов в республике 18.

Список пляжей на водоемах Хакасии: г. Абакан – 2 (муниципальный пляж зоны отдыха и пляж «Южный»), г. Саяногорск – 2 (гравийный карьер и пляж на р. Енисей), г. Сорск – пруд Теплый, Аскизский район – 2 (пляжи детских оздоровительных лагерей «Баланкуль» и «Орленок»), Бейский район – озеро Утиное, Боградский район – оз. Дикое, Ширинский район – 15 пляжей (оз. Тус - 1, оз. Шунет - 1, оз. Беле - 8, оз. Шира - 6).

Список спасательных постов: г. Абакан (Дренажный канал – район Речвокзала), г. Саяногорск (гравийный карьер, река Енисей), Алтайский район (озеро Куринка), Бейский район (озера Подгорное, Красное, Утиное – два поста), Усть-Абаканский район (озеро Ждановское, Калининский карьер), Ширинский район (озера Шунет, Власьево, Киприно, Орлово, Шира, Пионерское, река Белый Июс – два поста).

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