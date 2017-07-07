В Хакасии уничтожили 25 килограммов свиного шашлыка

07.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники управления Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства на черногорской ярмарке выходного дня в День молодежи.

Мясные полуфабрикаты не имели маркировки, позволяющей установить происхождение и сроки годности. У продавцов не оказалось и соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарную безопасность свиного шашлыка. Сомнительное мясо изъяли с прилавков. 25 килограммов полуфабриката уничтожены. В отношении граждан, допустивших правонарушения, составлены протоколы для привлечения к ответственности, сообщили в управлении Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

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