В ХГУ хотят учиться больше двух тысяч человек

Столько заявлений уже поступило от абитуриентов. Половина из них хотят получить высшее образование.

Бюджетные места предлагает институт филологии и межкультурной коммуникации для обучения по программе «Журналистика» и двадцать бюджетных мест на направление с двумя профилями «Хакасский язык» и «История».

Заведующий кафедрой стилистики русского языка и журналистики профессор Ирина Пекарская отметила, что сегодня у абитуриентов есть возможность получить востребованную на рынке труда профессию журналиста. Студенты ХГУ находят работу уже после первого курса: телевидение, радио, пресс-службы, рекламные агентства охотно берут ребят на работу.

Заведующий кафедрой хакасской филологии, доцент Инга Кызласова подчеркнула: "У нас двадцать бюджетных мест, где ребята получат сразу два перспективных профиля: "Хакасский язык и литература", и "История". Учитывая то, что в ближайшие годы история станет обязательным предметом при сдаче ЕГЭ, специалисты со знанием родного языка и истории всегда найдут работу не только в селе, но и в городе".

Напомним, что в этом году университет предлагает будущим студентам для обучения 1619 бесплатных мест. Абитуриенты имеют право подать документы сразу на три направления подготовки как очной, так и заочной форм обучения.

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