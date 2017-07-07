Житель Хакасии перевел мошенникам 45 тысяч рублей

Мужчина из Черногорска хотел приобрести мотоцикл через сайт.

Как сообщает пресс-служба МВД по РХ, потерпевший ежедневно просматривал сайты продажи и накануне увидел подходящий мотоцикл. Покупателя не смутило, что цена была значительно ниже, чем у аналогичных моделей. Посмотреть «товар» до покупки он не смог, так как продавец находился в другом городе. Однако он заверил, что как только получит деньги на свой счет, тут же отправит через транспортную кампанию покупку новому владельцу. Мужчина согласился и через ближайший банкомат перевел 45 тысяч рублей.

В этот же день, чтобы удостовериться, что мотоцикл уже находится на пути в Черногорск, он через Интернет нашел телефон транспортной кампании, расположенной в городе, где жил продавец и поинтересовался — отправили ли ему мотоцикл. Сотрудники ответили, что такую доставку они не получали. Заподозрив неладное, мужчина попытался связаться с продавцом, но номер уже оказался недоступным. Зайдя на сайт, где ранее продавался мотоцикл, в списке транспортных средств его он также не обнаружил.

Поняв, что попался на удочку мошенников, потерпевший пришел с заявлением в дежурную часть полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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