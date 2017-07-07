Жители районов Хакасии познакомились с Приморским краевым театром кукол

В рамках социокультурной акции «Чир Чайаан» - Хакасии» жители Абазы и Таштыпа познакомились с Приморским краевым театром кукол из Владивостока.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры республики, социокультурная акция «Чир Чайаан» - Хакасии» уже стала традицией фестиваля. За годы его существования многие отдалённые сёла республики смогли познакомиться с творчеством знаменитых как российских, так и зарубежных театральных коллективов.

Так, например, в 2014 году жители Черемушек смогли познакомиться с творчеством Крымского академическим театра из Симферополя, жители аала Катанов с потрясающим коллективом-студией кукол «Ёжики» из Ярославля, а жители Саяногорска и Черногорска с постановками театра КРЕДО из Болгарии.

Гости из Владивостока показали в Абазе и Таштыпе «Сказку о рыбаке и рыбке». Постановка по А.С. Пушкину решена в приёме площадного, «скоморошьего» театра на открытой площадке, без использования ширмы или стола, с куклами разных систем и размеров, в стиле «эпического» театра, где актёры одновременно исполнители ролей и комментаторы действия.

Всего в акции приняло участие более 900 ребят из детских садов, детских домов и участники клубных формирований, детских и взрослых коллективов.

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