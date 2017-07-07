Жители Хакасии первыми увидели «Марию Стюарт» в театре кукол

Накануне в Хакасском национальном театре кукол «Сказка» состоялась премьера спектакля «Мария Стюарт».

Спектакль «Мария Стюарт» поставлен по пьесе Ф. Шиллера в жанре трагифарса режиссёром Чакчи Фросноккерсом, приглашённым для работы над постановкой в Хакасию из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии.

Историю о Марии Стюарт, королеве шотландской, знают многие, поскольку образ этот уже стал хрестоматийным, а сюжет – основой многочисленных произведений искусства от театра и кино до литературы.

Сюжет спектакля, основанный на исторических событиях, неоднозначен. Специалисты до сих пор спорят о виновности Марии Стюарт. Одни утверждают, что она убийца и заслужила наказания, другие – полностью оправдывают и считают шотландскую королеву непричастной к убийству своего мужа.

— Это первая постановка «Марии Стюарт» в театре кукол, — говорит режиссер спектакля Чакчи Фросноккерс. — В первую очередь, есть определённые трудности с адаптацией материала для театра кукол, где важную роль играют символы, метафоры. Но в хорошей драматургии им всегда найдётся место, поэтому основной сложностью был поэтический текст. Ведь «Мария Стюарт» — это большая трагедия, это масштаб. Здесь всё: от любви до ненависти, от обещания верности до отчаянного предательства, от молитвы до проклятия.

Премьера прошла при полном аншлаге. После спектакля зрители долго аплодировали, кричали «Браво!» и поздравляли артистов с новой потрясающей постановкой.

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