Жителя Хакасии наказали за свалку на его же участке

Мужчина приобрёл землю сельхозназначения, но выращивать там ничего не стал, за что и поплатился.

Специалисты управления россельхознадзора по Хакасии во время рейда наткнулись на свалку твёрдых бытовых отходов в Алтайском районе. Земли оказались сельхозназначения, поэтому инспекторы нашли собственника и оштрафовали его. Как выяснилось, житель Хакасии купил участок больше года назад. Всё это время мужчина землёй не занимался: ничего не выращивал. животных не разводил. Собственник объяснил такую ситуацию отсутствием финансов.

За бездействие и непринятие мер по охране почв сельскохозяйственного назначения от загрязнения отходами потребления гражданин привлечен к административной ответственности. Теперь у собственника есть 3 месяца, чтобы избавиться от скопившегося мусора.

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