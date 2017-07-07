Жителя Хакасии наказали за свалку на его же участке

07.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчина приобрёл землю сельхозназначения, но выращивать там ничего не стал, за что и поплатился.

Специалисты управления россельхознадзора по Хакасии во время рейда наткнулись на свалку твёрдых бытовых отходов в Алтайском районе.  Земли оказались сельхозназначения, поэтому инспекторы нашли собственника и оштрафовали его. Как выяснилось, житель Хакасии купил участок больше года назад. Всё это время мужчина землёй не занимался: ничего не выращивал. животных не разводил. Собственник объяснил такую ситуацию отсутствием финансов.

За бездействие и непринятие мер по охране почв сельскохозяйственного назначения от загрязнения отходами потребления гражданин привлечен к административной ответственности. Теперь у собственника есть 3 месяца, чтобы избавиться от скопившегося мусора.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,225