Жителям Хакасии, отправляющимся на хадж в Саудовскую Аравию, нужно сделать прививки

Мусульмане начинают готовиться к выезду в Саудовскую Аравию на хадж и умру. В 2017 году выезд паломников будет проходить с 24 июля по 25 августа, а возвращение - с 6 сентября по 7 октября.

Роспотребнадзор Хакасии напоминает паломникам о прививках, которые необходимо сделать до отправления в Саудовскую Аравию. С учётом требований министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия все гости страны, прибывающие на хадж, должны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации с отметкой о проведении иммунизации против менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной. Прививку нужно поставить не менее чем за 10 дней до прибытия в Саудовскую Аравию. Действует вакцина три года. Кроме того, всем паломникам рекомендовано провести вакцинацию против сезонного гриппа.

В Кроролевстве и сопредельных странах по заболеванию, вызванному коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV). Это респираторное заболевание, характеризующееся выраженной интоксикацией и поражением верхних отделов респираторного тракта (ринит с обильным серозным отделяемым, слабость, недомогание, першение в горле, сухой кашель). При тяжёлом течении присоединяется развитие пневмонии с возможным летальным исходом.

В Саудовской Аравии рекомендуется соблюдать стандартные правила гигиены, включая меры профилактики заражения инфекциями дыхательных путей. При нахождении в местах массового скопления во время хаджа необходимо соблюдать меры профилактики и личной гигиены:

- чаще мыть руки с мылом;

- использовать салфетки при кашле и чихании;

- избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи;

- по возможности носить марлевую повязку в местах массового скопления людей;

- не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними;

- не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли.

При возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу.

При возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и др.) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на хадже.

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