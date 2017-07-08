Баку сообщает о мести, Степанакерт – о населении, в качестве живого щита

Несмотря на призывы ООН, России, США, сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта о недопустимости дальнейшей эскалации в зоне конфликта, на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана ситуация остаётся напряжённой.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики, ВС Азербайджана с утра 7 июля продолжают интенсивно нарушать режим перемирия, применяя как стрелковое оружие, так и пушки Д — 30 и Д — 44, минометы и гранатометы различного калибра.

В ведомстве заявили, что в результате обстрела трое военнослужащих Армии обороны НКР получили осколочные ранения.

Для подавления активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям. Вся ответственность за дестабилизацию ситуации на переднем крае ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», — сообщили в министерстве обороны Нагорного Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана фактически подтвердило факт обстрела, но отмечает, что якобы «было уничтожено большое число живой силы подразделений врага». Также в Баку заявили, что обстрел проводился чтобы «отомстить за погибших в селе Алханлы мирных жителей».

Резкое обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта произошло 4 июля после того, как как впервые после апрельской четырёхдневной войны 2016 г. ВС Азербайджана применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107. Также азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время планового мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 4 июля.

В ответ Армия обороны Нагорного Карабаха прибегла к ответным действиям, в результате чего, по данным карабахской стороны, урон нанесен огневой точке в селе Алханлу. «Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО, противник понес потери», — говорилось в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха.

Также отмечалось, что азербайджанская сторона устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит.

Военное ведомство Азербайджана сообщило, что «4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов».

По данным Минобороны Азербайджана, в результате погибли женщина и 2-летняя девочка. Ещё одна женщина, получившая осколочное ранение, была госпитализирована.

Уже несколько дней азербайджанские СМИ распространяют фотографию убитой девочки, требуя от международных организаций осудить действия армянской стороны.

В ответ Минобороны Нагорного Карабаха распространило видеоматериал, в котором, по сообщению карабахской стороны, четко видна пушка, расположенная на территории рядом с селом Алханлу. В Армении и Карабахе в один голос заявляют, что ВС Азербайджана используют мирное население в качестве живого щита.

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