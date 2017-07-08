День семьи, любви и верности в Симферополе отметят концертной программой, конкурсами и спортивными мастер-классами

Гагаринский парк Симферополя 8 июля станет территорией праздника для всей семьи. Спортивные и танцевальные площадки, анимационная зона для детей, фотовыставки, читальные залы и музыкальные выступления, конкурс «Ползунки» и шоу мыльных пузырей и многое другое ждет гостей праздника ко Дню семьи, любви и верности.

Как сообщили турпорталу в администрации Симферополя, посетители парка им. Гагарина будут увлечены музыкальными и хореографическими выступлениями, спортивными развлечениями и познавательными мастер-классами.

«С 12.00 начнет работу фотовыставка, посвященная празднику, с 14-ти до 15-ти часов работают читальные залы , а в 15.30 начнется концертная программа с участием творческих коллективов города, – отметили в администрации. – В 17 часов начнется концерт эстрадно-духового оркестра и работа детской анимационной зоны».

Кроме того, с 12-ти и до 18-ти часов все желающие смогут принять участие в танцевальных батлах и посетить спортивную зону с воркаут-площадкой и слеклайн-локацией.

Молодые и активные семьи приглашаются к участию в спартакиаде «Дружная семья – счастливая страна», предварительно пройдя регистрацию в 13 часов.

Каждый желающий сможет попробовать свои силы в мастер-классах по живописи «Рисуем любовь вместе», рыцарскому историческому фехтованию и монотипии. Для детей пройдет серия мастер-классов «Умелые ручки», а в 17 часов среди малышей до года пройдет конкурс «Ползунки».

Под руководством рестораторов Симферополя будет действовать пикник «Меню для дружной семьи» и территория «Семейной Поляны» для всех желающих разместится рядом.

Основная развлекательная семейная конкурсная программа «Все начинается с семьи» начнется в 18 часов. Команды из 4х человек – мама, папа, двое детей (возраст детей, принимающих участие в конкурсе, от 5 до 15 лет) будут соревноваться за главный приз – телевизор.

В завершении праздника гостей ждет концерт группы «FunkФары» и «Запуск шаров желаний».

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