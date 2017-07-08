Donald Trump meets Vladimir Putin: The historic handshake

В Гамбурге на полях саммита G20 состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Эти переговоры стали одним из самых ожидаемых политических событий в мире за последние полгода. В преддверии встречи, которая продлилась более двух часов, оба президента заявили, что ожидают положительных результатов для своих стран. Об итогах политического диалога на высшем уровне — в материале RT.

Встреча президентов России и США началась с 20-минутным опозданием, но продлилась в итоге более двух часов.

Перед тем как удалиться на переговоры, главы России и США сделали заявление для прессы и провели фотосессию с рукопожатием.

Путин и Трамп провели свою первую встречу

Первым взял слово президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что ожидает хороших результатов от диалога с Путиным.

«Я очень рад с вами встретиться, господин президент, мы уже обсуждали ряд вопросов. И я с нетерпением ожидаю такой возможности, для наших стран произойдёт много положительного, а также для всех, кто причастен», — заявил президент США.

После этого Трамп передал слово своему российскому коллеге. Владимир Путин сообщил, что для решения важных двусторонних и международных проблем личные встречи необходимы.

«Конечно, телефонных разговоров недостаточно, если мы хотим решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные острые вопросы международной повестки. Конечно, такие личные встречи необходимы. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент, и надеюсь, что, как вы и сказали, наша встреча принесёт позитивный результат», — заключил российский лидер, обращаясь к Трампу.

После этого главы двух стран ещё раз обменялись рукопожатием. Интересно, что на этот раз Трамп протянул руку не как обычно — прямо, а как будто предлагая Путину приятельски хлопнуть по ладони. Таким образом 45-й американский президент в очередной раз отличился необычным приветствием.

Reuters

© Carlos Barria

Когда президенты завершили официальные заявления, журналисты принялись наперебой задавать им вопросы, но главы государств были заняты разговором вполголоса между собой.

Затем Путин и Трамп удалились на закрытую для СМИ встречу. Возможно, президент США радовался отсутствию журналистов на переговорах, потому что ранее в своём микроблоге Twitter он в очередной раз выступил против «лживых СМИ», которые искажают факты.

«Я достойно буду представлять нашу страну и буду бороться за её интересы! Лживые средства массовой информации никогда не осветят это верно, но какая разница! Мы сделаем Америку снова великой!» — написал Трамп.

Follow Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump I will represent our country well and fight for its interests! Fake News Media will never cover me accurately but who cares! We will #MAGA!

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Когда президенты были ещё в переговорной комнате, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приветствует их встречу.

«Я крайне приветствую, что президенты Трамп и Путин встретились на полях саммита», — заявила Меркель.

После беседы, затянувшейся на два с лишним часа, Путин выступил с заявлением, в котором рассказал об итогах переговоров. Он также принёс извинения премьер-министру Японии Синдзо Абэ (не только от своего имени, но и за Трампа) за вынужденное опоздание на встречу с ним.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединённых Штатов. Накопилось много вопросов: там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — рассказал Путин.

По украинскому вопросу президенты договорились о создании канала между представителями Российской Федерации и Соединённых Штатов, чтобы использовать возможности для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей.

Что касается Сирии, то на юго-западе республики согласована зона деэскалации, а перемирие в зоне на юге Сирии будет действовать с полночи 9 июля.

Дональд Трамп также несколько раз поднимал тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Президенты пришли к соглашению о необходимости создания рамочного соглашения по вопросу киберугроз, чтобы страны могли совместно им противостоять.

При этом вопрос о российской дипломатической недвижимости в Нью-Йорке продолжает ждать своего решения.

Первая неформальная встреча

За каждым шагом двух президентов на саммите следили сотни камер — интерес к первой встрече Путина и Трампа был чрезвычайно высок. За несколько часов до встречи в сети появилось видео, на котором видно, как в кулуарах саммита G20 Путин и Трамп пожимают друг другу руки во время неформальной беседы.

Follow RT на русском ✔@RT_russian Первое рукопожатие Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге https://ru.rt.com/8pn5

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«Да, они пожали руки и сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позже видеозаписи общения глав стран — участниц G20 стали общедоступны в интернете. Украинские журналисты по-своему интерпретировали некоторые кадры, на которых Путин и Трамп выходят из комнаты в компании других политиков. Так, по версии издания Диалог.ua, у российского президента было испуганное лицо: в интерпретации издания он не желал контакта с новым хозяином Белого дома.

При этом британские СМИ совсем по-другому увидели краткую неформальную встречу Путина и Трампа. По оценке The Daily Telegraph, американский президент «обеими руками крепко пожал правую руку Владимира Путина, а затем похлопал его по спине, очевидно, в знак дружеского расположения, после чего обоих лидеров запечатлели стоящими рядом и улыбающимися». За всем происходящим наблюдал находящийся неподалёку глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Follow The Telegraph ✔@Telegraph The first picture of Donald Trump meeting Vladimir Putin - this is what happened http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/07/donald-trump-meets-vladimir-putin-historic-handshake/ …

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Ранее оба президента в преддверии саммита подтвердили свою заинтересованность в предстоящих переговорах.

В пятницу утром Трамп написал в своём микроблоге Twitter, что «с нетерпением ждёт встреч между лидерами, намеченных на сегодня, включая встречу с Владимиром Путиным. Есть много чего обсудить».

Follow Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit#USA

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ждёт ли Путин этой встречи и есть ли у него вопросы к Трампу, заявил: «Ответ положительный».

Белый дом отвёл на переговоры около получаса. В Кремле говорили, что встреча продлится около часа и будет полноформатной, однако чётких ограничений по времени не ставили. Одновременно со встречей президентов прошли и переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Протесты антиглобалистов

Тем временем в Гамбурге продолжаются протесты антиглобалистов, в некоторых частях города произошли столкновения с полицией. По данным властей Гамбурга, в беспорядках получили ранения около 200 полицейских. Стражи правопорядка вынуждены были применить водомёты и перцовый спрей, десятки человек задержаны.

По сообщениям СМИ, протестующие утром в пятницу окружили отель, где находилась жена президента США Меланья Трамп. Из соображений безопасности она не стала покидать здание. Так, Меланья не смогла принять участие в церемонии фотографирования первых леди.

View image on Twitter Follow dwnews ✔@dwnews #G20 update: @FLOTUS Melania Trump unable to leave residence in #Hamburg for spouses event due to security reasons (@dpa)

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Поступали также сообщения, что манифестанты осадили резиденцию, где остановился Владимир Путин, однако на расписании российского лидера протесты не отразились.

По последним данным, возле главной гавани Гамбурга протестующие возвели баррикады, туда стянуты усиленные патрули полиции.

Follow dwnews ✔@dwnews Landungsbrücken, #Hamburg, a few minutes ago. For more pictures from the anti-#G20 protests: http://p.dw.com/p/2fnxh

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Сообщалось, что за два дня саммита в акциях антиглобалистов должны принять участие около 100 тыс. человек.

Ожидания СМИ

Чего же ждать по итогам переговоров двух президентов? По мнению 56% опрошенных RT, одна-единственная встреча вряд ли что-то глобально изменит.

Зарубежные СМИ делали свои прогнозы, обозначая круг проблем, которые должны обсудить политики. Издание The Washington Post заявляло, что президенту США следует отказаться от своего «восхищения авторитарными наклонностями Путина — вместо этого следует поставить перед российским президентом ряд трудных для него вопросов», таких как, например, вопрос о «вмешательстве России в американские президентские выборы».

Одна из самых ожидаемых встреч в мировой политике состоится 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20. Президент США Дональд Трамп и его...

The Guardian указывала, что существуют некие «четыре корзины» тем, которые будут обсуждать Путин и Трамп. Это конфликты в Сирии и на Украине, установление каналов коммуникации вооружённых сил двух стран и экономические отношения.

По оценке американского журнала Newsweek, предстоящая встреча должна была стать не более чем игрой мускулов и «состязанием в мачизме» двух президентов, так как «ни один из них не захочет показаться слабым». По мнению автора статьи, оба лидера понимают, что «в данной ситуации важны символы и демонстрация жёсткости».

При этом в России старались не строить предположений о том, как пройдут переговоры и чего можно от них ожидать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил все попытки что-либо предугадать с ожиданиями от капризной погоды.