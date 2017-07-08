Кейт Миддлтон поведала о том, как ее дети ладят с королевой

Как говорится «шила в мешке не утаишь»… О королевской семье можно сказать то же самое – какое еще семейство Великобритании может хранить столько загадок? Но иногда его представители сами делятся некоторыми деталями. Вот и Кейт Миддлтон решила не таиться, и поведала миру об отношениях ее трехлетнего сына Георга, и принцессы Шарлотты, которой сейчас два годика, с их бабушкой.

Она призналась, что королева Елизавета очень соскучилась по своим правнукам, ведь малыши, вместе с Уильямом и Кейт, сейчас живут в Норфолке, где находится летняя резиденция.

Герцогиня сказала, что дети не могут дождаться возвращения, потому что королева очень не хотела их отъезда, пусть и ненадолго. Поэтому все уверены, что принцесса Шарлотта первой обнимется с бабушкой, ведь они очень любят друг друга. Елизавета никогда не забывает оставить в своей комнате подарки детишкам, и никто кроме них не знает, где этот тайник.

Кроме того, Кейт Миддлтон рассказала, что принц Георг пока называет бабушку Gan-Gan, потому что еще не запомнил слово grandmother (бабушка). Но это еще не все. Так, один из источников, который входит в ближайшее окружение, признался прессе, что в детстве принц Уильям тоже называл Елизавету забавным прозвищем «Гэри».

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