Месть за Алханлы

Баку сообщил о нанесении удара по позициям вооруженных сил Армении в ответ на проведенную ранее атаку армянских военных на село Алханлы Физулинского района Азербайджана, часть которого контролируется руководством непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

По сообщению Баку, решение об ответном ударе было принято не только из-за атаки на Алханлы, но и после получения достоверной информации о том, что армянские военные соединения с «целью проведения очередной диверсии были приведены в боевую готовность» на границе с Азербайджаном.

«Для предотвращения вновь запланированной армянской стороной целенаправленной диверсии и осуществления возмездия за погибших мирных жителей села Алханлы 7 июля азербайджанская армия нанесла точные огневые удары

по приведенным в состояние боевой готовности силам, и особенно — по намеченным целям в районе обороны батальона армянской армии», — указывает военное ведомство Азербайждана.

В итоге, по данным военных, вследствие удара азербайджанских войск на Физули-Ходжавендском направлении фронта была уничтожена «значительная живая сила» армии Армении, несколько единиц боевой техники полностью выведены из строя и разрушены другие объекты военной инфраструктуры, не подлежащие восстановлению.

«С целью нанесения незамедлительного ответного удара по вражеским целям и пресечения действий противника, направленных против мирного населения и личного состава, виды и рода войск вооруженных сил Азербайджана приведены в готовность для боевого применения», — также поясняет ведомство.

Вместе с тем в минобороны непризнанного Нагорного Карабаха обвинили Баку в нарушении режима прекращения огня.

«Азербайджанская армия с самого утра нарушает режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) и Азербайджана с использованием как стрелкового оружия, так и пушек Д-30 и Д-40, гранатометов и минометов различных калибров», — пишет ведомство.

В результате обстрела Азербайджанской стороной осколочные ранения в НКР получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Гаспарян 1969 года рождения и Амбарцум Арутунян 1998 года рождения.

«С целью подавления активности азербайджанской стороны передовые подразделения Армии обороны предпринимают ответные действия. Всю ответственность за действия, направленные на дестабилизацию ситуации на передовой, несет военно-политическое руководство Азербайджана», — резюмировали в НКР.

Тремя днями ранее минобороны Нагорного Карабаха заявило, что вооруженные силы Азербайджана применили в зоне конфликта американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107, сообщалось на сайте карабахского ведомства.

«Враг продолжает нарушать режим прекращения огня. В 20.20 (19.20 мск) с южного направления были применены РСЗО TR-107», — говорилось в сообщении.

В министерстве обороны Карабаха отметили, что это произошло впервые после апрельского обострения в 2016 году.

«Минобороны НКР обращает внимание международных организаций на этот факт и предупредило азербайджанскую сторону, что ответ будет несоразмерным», — подчеркнули в ведомстве.

За день до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравлении с Днем независимости США выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп окажет помощь в урегулировании конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.

«...Возлагает большие надежды на США как на сопредседателя минской группы ОБСЕ и лично на вас в мирном и справедливом урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана», — указывалось в тексте поздравления.

Он также отметил, что за 25 лет отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства.

В последних числах марта 2017 года министр обороны Армении Виген Саргсян заявил, что Ереван заинтересован в приобретении у России техники, способной сдержать военный потенциал Азербайджана.

«Мы заинтересованы, в частности, в такой технике, которая может сбалансировать наращиваемый Азербайджаном арсенал и предотвратить возможности использования целого ряда вооружений, стоящих на боевом дежурстве в Азербайджанской Республике», — сказал он.

В середине марта 2017 года президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном, который прибыл в Москву. На переговорах они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.