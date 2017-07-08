Новый российский катер RS I-ONE

Основные характеристики:

Длина: 11 м

Ширина 3.6 м

Осадка 0.5 м

Двигатель стационарный от 320 до 420 л.с

О катере:

Цельносварной алюминиевый катер под стационарный мотор. Катер укомплектован: санузел, камбуз, холодильник, транцевые плиты, вэбасто, камеры для швартовки, навигация, боковые опускающиеся стекла на электроприводе, отделка палубы тиком, остекление триплекс вклеиваемый, две отдельных каюты (носовая и детская), отделка салона кожа, дерево, пластик.

Стоимость 4 770 000

***Стоимость указана без учета мотора.

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