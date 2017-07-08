Полиция из водометов начала разгонять протестующих в Гамбурге

08.07.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Полиция из водометов начала разгонять протестующих в Гамбурге

Антиглобалисты после небольшого перерыва начали новую акцию протеста в Гамбурге против проходящего там саммита G20, собравшись у стадиона Миллернтор. Об этом сообщает РИА Новости.

Организатором акции является независимое антиглобалистское объединение, носящее название "Добро пожаловать в ад". Несколько тысяч участников акции планируют пройти через центр города к зданию международного торгового центра, где проходит саммит.

Согласно имеющейся информации, в данный момент демонстранты ведут себя относительно мирно. Вместе с тем они выкрикивают лозунги "Убирайтесь!" и "Игра окончена, капитализм!".

Напомним, что в Гамбурге уже второй день проходят массовые протесты антиглобалистов, в которых участвуют свыше 10 тысяч человек. По данным полиции, в результате столкновений с протестующими были ранены почти 160 полицейских. Правоохранители задержали 45 человек, в отношении которых ведутся следственные действия. Для разгона протестующих у парка Альтер Эльб полиция задействовала водометы.

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