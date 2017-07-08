Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре

САА и союзники ведут бои против «Исламского государства»** восточнее селения Шейх Хиляля возле «Дороги жизни» на Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): захватила десять домов в Айн Тарме в Восточной Гуте Дамаска; захватили у ИГ** три позиции возле Джибаб Хамада.

ВС Турции: обстреляли курдов YPG возле деревни Мараназ и авиабазы Менак.

«Исламское государство»*: противостоят САА восточнее селения Шейх Хиляля на «Дороге жизни» в провинции Хама.

«Сирийская свободная армия» (ССА)*: потеряли штаб военного совета в деревне аль-Муаллака в провинции Эль-Кунейтра.

«Демократические силы Сирии» (SDF)****: захватили у ИГ деревню Касрат Мухаммад Ага в провинции Ракка, продолжают продвижение к центру города Ракка.

«Тахрир аш-Шам»: опровергли информацию о бегстве ИГИЛовцев из Ракки в Идлиб.

Сирия новости 7 июля 19.30: САА освободила десять домов в Дамаске, ССА потеряла военный штаб в Эль-Кунейтре openstreetmap.org / Федеральное агентство новостей

Провинция Дамаск

В Думейре неизвестными убит командир «Армии Восточных Львов» ССА Халид Махмуд Адхия. Об этом сообщает источник в Твиттер (@sayed_ridha).

САА захватила 10 домов в Айн Тарме в Восточной Гуте Дамаска. Об этом сообщает издание Syriahr.com. Ранее сообщалось, что сирийская армия провела несколько ракетных обстрелов позиций террористов «Джебхат ан-Нусра»*** в этом районе.

Отметим также, что между террористической коалицией «Тахрир аш-Шам», основу которой составляют террористы «Джебхат ан-Нусра»***, и боевиками ИГ* в районе лагеря беженцев Ярмук под Дамаском проходит бой. В лагере беженцев зафиксировано падение нескольких минометных снарядов. О жертвах не сообщается.

Провинция Алеппо

Турецкая артиллерия обстреляла курдов YPG возле деревни Мараназ и авиабазы Менак. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ QASIOUN_NEWS).

Ранее сообщалось, что представители курдских ополченцев заявляют, что мобилизация турецких войск в приграничном регионе мешает борьбе с ИГ*. Это подготовка к полномасштабному военному нападению турецких сил на северную Сирию, отмечают представители курдского ополчения.

Власти Сирии ранее также осудили агрессивные действия Турции в пограничных районах Ахтарин, Джисрин и Азаз, которые находятся к северу от города Алеппо.

Провинция Хомс

Бойцы Сирийской арабской армии захватили у ИГ* три позиции возле Джибаб Хамада. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ watanisy). Отметим, что на этом участке ИГИЛовцы постоянно совершают набеги на правительственные силы.

Ранее сообщалось, что сирийская армия обстреляла из минометов террористов в северном пригороде Хомса Хуле. Кроме того, идут бои между САА и ИГИЛ*** вдоль магистрали Пальмира – Сухна. Ранее авиация Сирии проводила бомбардировки позиций террористов в этом районе. Нужно отметить, что помимо сирийской армии, в составе которой действует 5-й штурмовой корпус, здесь с боевиками сражается бригада «Лива Фатимиюн» и бойцы «Хезболлы».

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства»* взорвали водонапорную вышку возле селения ас-Сабха, находящегося в окрестностях Дейр эз-Зора. Об этом сообщает источник в Твиттер (@DeirEzzor24).

Ранее сообщалось, что сирийская армия отбила нападение террористов ИГИЛ* в районе базы аль-Панорама. Кроме того, ВВС Сирии нанесли удары по ИГИЛовцам около авиабазы и кладбища в окрестностях Дейр эз-Зора. Также ВВС Сирии проводили бомбардировки укрепрайонов боевиков недалеко от деревни Дарнаж.

Провинция Идлиб

Информация о том, что сотни террористов ИГ* придут в Идлиб из Ракки, является ложной. Как сообщает Твиттер (@ Dalatrm), данные о том, что ИГИЛовцы с семьями бегут в Идлиб под контроль группировки «Тахрир аш-Шам», официально опровергли ее представители.

Ранее сообщалось, что исламисты «Тахрир Аш-Шам» арестовали по меньшей мере девять террористов ИГ* в городах Идлиб, Салькин, Коркания и Искат, а также уничтожили укрепленные пункты и несколько «джихад-мобилей» ИГИЛовцев.

Напомним, что в ходе ожесточенных сражений под Дамаском было ликвидировано 15 исламистов группировки «Файлак Ар-Рахман» и объединения «Тахрир Аш-Шам», боевики которого находятся также в провинции Идлиб.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) захватили у ИГ* деревню Касрат Мухаммад Ага на юго-востоке провинции Ракка. Об этом сообщает Твиттер (@ CivilWarMap). Отметим, что полным ходом идут бои и за столицу провинции, где держат оборону террористы ИГ*. Курдские отряды стремятся завоевать центр города, авиация международной коалиции бомбит западные окраины Ракки.

Также ранее сообщалось, что каждый день десятки жителей города Ракка присоединяются к отрядам SDF после прохождения военного обучения. После этого жители Ракки сражаются с ИГ* вместе с курдами.

Провинция Хама

САА и союзники ведут бои против «Исламского государства»* восточнее селения Шейх Хиляля. Об этом сообщает Твиттер (@Syria_Hezb_Iran). Отметим, что этот населенный пункт находится на «Дороге жизни», ведущей в Алеппо.

Ранее сообщалось о том, что продолжаются бои на севере провинции Хама. Боевики «Сирийской свободной армии»** обстреляли из минометов позиции бойцов правительственных сил в деревне аль-Масасна. В свою очередь артиллерия САА открыли огонь по позициям боевиков в Латамине и Кафр Зите.

Стоит также отметить, что отряд «Соколы пустыни» вместе с союзными силами продолжил наступление к востоку от города Саламия.

Провинция Эль-Кунейтра

ИГИЛовцы взорвали штаб военного совета ССА в деревне аль-Муаллака. Об этом сообщает Твиттер (@Syria_Hezb_Iran).

Напомним, что командование сирийской армии объявило о продлении перемирия в южных провинциях Сирийской Арабской Республики. Речь идет о Даръа, Кунейтре и Сувейде. Перемирие будет действовать до 8 июля включительно. Как сообщило командование сирийской армии, в случае провокации правительственные силы будут наносить ответные удары по позициям террористов.

Ирак

ВВС Ирака уничтожили пять террористов ИГИЛ* и две машины с пулеметами, принадлежащие боевикам, в районе долины Хоран в западной части иракской провинции аль-Анбар. Как отмечет издание Alsumaria.tv, авиаудар был нанесен по террористам, бегущим из Мосула.

Между тем террористы ИГ* захватили деревню Имам Гарби к югу от Мосула, находящуюся возле американской базы в Ираке. Об этом сообщает источник в Твиттер (@FazelHawramy).

Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* ведут огонь по мирным жителям, бегущим из Мосула. Также сообщается, что в боях за этот город повреждено порядка пяти тысяч зданий.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







