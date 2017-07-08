Суд признал: Людмилу Кузьмину незаконно назвали уголовной преступницей

Самарский районный суд Самары сегодня, 6 июля, удовлетворил жалобу правозащитницы Людмилы Кузьминой и потребовал отменить постановление следователя регионального управления СКР о якобы совершенном ею уголовном преступлении – «умышленном внесении в налоговые декларации ложных сведений для сокрытия налоговой базы». При этом районная Фемида лишила Кузьмину права требовать с государства компенсацию за причиняемый ей в течение трех лет моральный вред.

«Решение суда сегодня: удовлетворить жалобу Кузьминой, отменить постановление следователя СК по особо важным делам в части, якобы, совершенного мною уголовного преступления, которое заключалось в умышленном внесении в налоговые декларации общественного фонда ГОЛОС-Поволжье ложных сведений для сокрытия налоговой базы. На человеческом языке означает, что начальник следователя СК Д. Яковлева должен вынести новое постановление, где не должен утверждать, что я совершила уголовное преступление. Все это не означает, что миллионы с меня прекратят взыскивать. Новое постановление дает только право обратиться в суд "по вновь открывшимся обстоятельствам" и просить суд о снятии с меня выплат в 2 с лишним миллиона рублей "вреда причиненного государству". И важное обстоятельство: следователь СК имеет право в течение 10-ти дней обжаловать решение сегодняшнего суда – раз! И два – по данному 3-х летнему преследованию я не имею права на реабилитацию, т.е. не могу требовать от государей компенсации морального вреда. Судов еще на больше, чем год, пока избавлюсь от миллионов, если избавлюсь», – написала Людмила Гавриловна на своей странице в Фейсбук.

Напомним, преследование экс-координатора ассоциации в защиту прав избирателей «ГОЛОС-Поволжье» началось в 2014 году, когда на нее завели уголовное дело о якобы уклонении от уплаты налогов. В 2015 сначала «ГОЛОС-Поволжье» признали «иностранным агентом», а потом и закрыли дело Кузьминой – «истек строк давности».

В 2016-ом уже межрайонной инспекции ФНС №18 удалось добиться решения о взыскании с Людмилы Гавриловны 2 млн. 225 тыс. руб. и всех расходов «за нанесенный вред государству», связанный с неуплатой налогов на прибыль регионального «ГОЛОСа-Поволжье». Налоговые органы сочли доходом тот грант, который «ГОЛОС» получил от американского USAID, признанного в России «нежелательной» организацией. Они обвинили Людмилу Кузьмину в том, что она неправомерно задекларировала эти деньги в качестве пожертвования.

У пенсионерки описали все имущество и начали снимать со счета часть пенсии.

Все это время Людмила Кузьмина пытается доказать свою невиновность и несправедливость внесения ее в список «иностранных агентов». Ее жалобу уже коммуницировал Европейский суд по правам человека.

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