Участница протестов в Гамбурге: нельзя на всех вешать ярлык антиглобалистов

Люди протестуют на улицах Гамбурга по многим причинам, нельзя вешать на всех присутствующих ярлык антиглобалистов, заявила РИА Новости участница протестов, приехавшая в дни саммита "Большой двадцатки" в Гамбург из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© Ruptly Водометы и коктейли Молотова: в Гамбурге продолжаются массовые протесты

"Я здесь, поскольку считаю, что собравшиеся не найдут решений, которые нам нужны. Они сами являются частью проблемы. Поэтому я считаю важным показать это через действия, такие как этот день гражданского неповиновения", — заявила девушка по имени Бритта.

"Многие люди не согласны, мы действительно сыты по горло, но стараемся сохранять спокойствие. Не всем это удалось, но это только показывает отчаяние людей", — добавила она.

По ее словам, на демонстрации собралось множество людей, у каждого из них свои мотивы. Некоторые выступают в защиту окружающей среды, в поддержку беженцев или против границ, сказала она.

"Здесь собралось большое разнообразие людей. Нельзя вешать на них одинаковые ярлыки", — сказала она. Сама Бритта пришла на мирную акцию протеста с зеленым плакатом с надписью "Нет планеты Б".

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.

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