В Симферополе масштабно отпразднуют День семьи, любви и верности: полная программа

8 июля в Симферополе масштабно отпразднуют День семьи, любви и верности. Все мероприятия пройдут на территории парка имени Юрия Гагарина с 12:00 до 22:00.

Как передает корреспондент портала «Сейчас в Крыму», гостей праздника ждут спортивные соревнования, мастер-классы, конкурсы и концерты.

Программа празднования:

12.00 - 18.00 - семейный спорт «Мы вместе» от «Экстрим Крым» №5

12.00 - 15.00 - танцевальные батлы №5

12.00 - 18.00 - «Экотранспорт» для всей семьи, мастер-классы №3

12.00 - 18.00 - каякинг №8

12.00 - 18.00 - территория добра: конкурс пирогов, мастер-классы, игры, лазертаг от БФ «Добро Мира - волонтеры Крыма» №9

12.00 - 18.00 - семейная игровая площадка №10

12.00 - 22.00 - пикник «Меню для дружной семьи» №19, Семейная поляна №20

12.20 - 20.00 - тематические фотозоны №23 и «Семейная фотозона» от студии «Сан Суси» №29

12.00 - 18.00 - фотовыставки: «История семейного портрета», «С любимыми не расставайтесь» №25

13.00 - 15.00 - семейная спартакиада «Дружная семья – счастливая страна!» №5

14.00 - 15.00 - детский читальный зал: «Семья – единство помыслов и дел» №26

15.00 - 15.30 - научно-развлекательное шоу Reactive (сцена)

15.00 - 18.00 - мастер-класс по слингам и слингоношению от сообщества активных мам «Слингомамы Симферополя» №4

15.00 - 18.00 - шахматный турнир «Игра поколений» №7

15.00 - 18.00 - земля викингов №11

15.00 - 18.00 - творческие мастер-классы для детей №14, №15

15.00 - 18.00 - творческие мастер-классы «Ярмарка талантов» от «Комсомольской правды» и Генбанка. Вас ждут конкурсы для детей и взрослых и, конечно, памятные призы №28

15.00 - 18.00 - взрослый читальный зал: «День Петра и Февронии» №27

15.30 - 18.00 - концертная программа «Все начинается с любви» (сцена)

16.00 - 17.00 - интерактивный музей знаний и открытий «Знаниум» №12

16.00 - 18.00 - мастер-классы «Умелые ручки» от Детского центра «Семья от А до Я» №1

16.00 - 18.00 - игровая комната для непосед от детского развлекательного комплекса «Непоседа» №21

16.00 - 18.00 - зарядка с чемпионом, комплекс ГТО (мастер-класс от чемпионов мира и рекордсменов Книги рекордов Гиннесса №6

16.00 - 18.00 - молодежные посиделки: викторины, игротека №26

17.00 - 18.00 - конкурс «Ползунки» (среди детей до года) от Детского центра «семья от А до Я» №2

17.00 - 19.00 - анимационная программа «Шоу мыльных пузырей» №16 и детская дискотека №17

17.00 - 18.00 - оркестр №24

18.00 - 20.00 - конкурс «Все начинаемся с семьи» (сцена)

20.00 - 21.30 - концерт с самой праздничной группой Крыма «ФАНКФАРЫ» (сцена)

21.30 - запуск шаров желаний

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