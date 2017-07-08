Второй день саммита G20 будет посвящен развитию Африки и проблеме миграции

Второй день саммита G20 в Гамбурге будет посвящен развитию Африки, вопросам здравоохранения и миграции, а также проблемам цифровой экономики и женской занятости.

Эти темы будут обсуждаться в рамках рабочей сессии и рабочего завтрака лидеров "двадцатки", затем саммит будет завершен, после чего начнутся национальные брифинги.

Саммит в Гамбурге проходит на фоне беспрецедентных беспорядков, организованных противниками G20. Столкновения с полицией происходят повсеместно по всему городу, против агрессивных демонстрантов задействованы водометы и перцовый газ.

Поддержка Африки

Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно говорила о необходимости оказать помощь африканскому континенту, связывая развитие Африки с урегулированием миграционного кризиса, в рамках которого в ЕС с 2015 года прибыли сотни тысяч беженцев.

"С нашим соседним континентом Африкой нас многое связывает, в том числе вызовы в области миграционной политики. У нас есть высокий интерес в Германии в хорошем развитии Африки, в промышленной развитием в том числе, мы выступаем за "план Маршалла" в отношении Африки", — сказала Меркель, выступая в начале июля в Берлине.

В сентябре 2015 года Еврокомиссия объявила о создании трастового фонда по оказанию финансовой помощи странам Африки в целях снижения притока нелегальных мигрантов в Европу объемом 1,8 миллиарда евро, благодаря которому "можно будет обеспечить длительную экономическую стабильность" в африканских странах. Затем Еврокомиссия увеличила средства фонда до 2,6 миллиарда евро, а члены ЕС обязались пополнить его еще 200 миллионами, однако выполнение этих обязательств задерживается.

В четверг на неформальном заседании глав МВД стран-членов ЕС в Таллине был согласован план помощи Италии по борьбе с притоком мигрантов. Он предполагает, в частности, помощь ливийской береговой охране, содействие программе добровольной депортации нелегалов, более активное переселение в ЕС беженцев из конфликтных регионов в Африке, сотрудничество с Нигером и Мали для предотвращения притока мигрантов, ужесточение погранконтроля на юге Ливии и увеличение взносов в целевой фонд ЕС по Северной Африке.

Миграционная политика

Выступая в начале июля в Берлине, Меркель заявила, что у Германии есть хороший исчерпывающий инструментарий для ограничения миграционного потока, кризис 2015 года, когда в Германию прибыли почти 900 тысяч беженцев и мигрантов, и личность многих не была установлена, "не должен повториться".

Несмотря на то, что глава немецкого кабмина положительно оценивает шаги, предпринятые ЕС по защите внешних границ и борьбе с контрабандистами — нелегальными перевозчиками беженцев из Африки в Европу, она считает, что работа в данном направлении должна быть углублена. Также не решен вопрос с распределение беженцев в Европе, ряд стран Центральной и Восточной Европы уклоняются от приема беженцев по так называемым квотам.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта прошлого года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

В результате обострения отношений между Германией и Турцией вопрос о сотрудничестве с Анкарой в обмене беженцев неоднократно ставился под вопрос оппозиционными европейскими партиями. Однако канцлер ФРГ настаивает на том, что этот план крайне важен как для Турции, так и для ЕС, в настоящее время план продолжает работать.

Итогового коммюнике пока нет

Помимо острых тем, саммиту еще предстоит согласовать итоговое коммюнике. Документы по саммиту G20 еще не согласованы, обсуждение продолжится в ночь на субботу, заявила журналистам в пятницу российский шерпа в "двадцатке" Светлана Лукаш.

По ее словам, обсуждение ведется уже двое суток. Лукаш добавила, что позиции РФ и США на саммите G20 расходятся по ряду вопросов.

Ранее канцлер Меркель не исключила, что общего коммюнике вообще может не быть, если все участники встречи не согласятся с его содержанием.

Новые протесты

Ситуация с беспорядками, скорее всего, сохранится — на субботу в городе запланирована демонстрация, в которой, со слов организаторов, могут принять участие до 100 тысяч человек. Ранее в результате столкновений с полицией за два дня были ранены 160 полицейских, число пострадавших демонстрантов пока не называется. В городе задержаны 70 человек, 15 арестованы.

По данным МВД, в городе действуют радикально настроенные активисты, которые организованно провоцируют и нападают на полицию. В ход идут камни, бутылки, коктейли Молотова и сигнальные ракеты. Со своей стороны, организаторы санкционированных акций обвиняют полицейских в превышении полномочий.

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