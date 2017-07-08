У школьников из Хакасии есть шанс встретиться с Валентиной Матвиенко

Для этого необходимо победить в конкурсе детского рисунка «Природа родного края» или в конкурсе фоторабот «Экологические места России».

Юные дарования могут рассказать всей стране о природной красоте Хакасии и встретиться с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко. Кроме того, лучшие работы детей и подростков украсят стены верхней палаты Российского Парламента. Конкурсы проходят в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России, сообщила пресс-секретарь минприроды РХ Александра Шлык.

- В Хакасии масса уникальных природных мест, - считает исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Юрий Соколов. - Разнообразие ландшафтов, флоры и фауны на территории небольшой республики просто поражает. Нужно рассказывать о наших достопримечательностях для привлечения в республику туристов.

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