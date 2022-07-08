Ученые исследовали мозг билингвов

Russf Июл 8, 2022 Интересное

Билингвами изначально называли тех людей, которые живут в двуязычной среде и пользуются в повседневной жизни двумя языками. Однако позднее к ним причислили и тех, кто освоил второй язык, причем независимо от того, на каком уровне он им владеет.

Ученые исследовали то, как работает мозг таких людей. Исследователей интересовал вопрос, автоматически ли происходит распознавание слов того или иного языка. Эксперимент показал, что мозг билингвов автоматически распознает слова из разных языков за очень малое время.

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