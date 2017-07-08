В Абакане ветер оставил без электричества тысячи людей

Жители разных районов Абакана рассказывают, что из-за непогоды остались без света и делятся фото последствий урагана, который гулял по столице Хакасии.

Сильный ветер и молнии напугали жителей Абакана. Непогода разгулялась по столице Хакасии несколько часов назад и оставила после себя немало последствий. Сразу несколько районов города остались без электричества. Кто-то сидел без света час (начало улицы Пушкина), кто-то ждал возвращения благ цивилизации дольше (микрорайон Нижняя Согра).

Жители Абакана поделились в соцсетях фотографиями последствий урагана. Как обычно,сильный ветер повалил десятки тополей, некоторые деревья вырваны с корнем. автолюбители, которых непогода застала в дороге, говорят, что пришлось маневрировать между падающими большими ветками.

Также пользователи соцсетей сообщили, что из-за урагана Аскизский тракт превратился в "полосу препятствий" из поваленных тополей.

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