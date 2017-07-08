В Абакане ветер закинул на провода забор

Жители республиканской столицы продолжают выкладывать в Сеть фото последствий урагана.

В Абакане сильный ветер за пол часа повалил и вырвал с корнем десятки деревьев, оставил без света несколько микрорайонов. Но это не все последствия непогоды. На улице Некрасова пострадала остановка. Её не только сдуло с места, часть конструкции погнулась и оторвалась.

Ветер валил баннеры, срывал буквы с магазинов.

В одном из частных секторов Абакана, на улице Свободы, ветер и вовсе закинул на электропровода часть забора. Владелец пошутил, что повесил забор сушиться, а как теперь снять — не знает. Также известно о несерьёзных повреждениях нескольких машин.

Также пользователи соцсетей сообщили, что из-за урагана Аскизский тракт превратился в "полосу препятствий" из поваленных тополей.

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