В Хакасии откапиталят социально значимые учреждения, изрешеченные градом

Комиссия обследовала пострадавшие в результате стихии здания в Туиме, Шира, Воротах, Малом Спирине, Целинном и составила сметную документацию.

Большой урон град нанес кровлям школ, детских садов, зданиям районного и сельского ДК, а также краеведческого музея. Восстановление социально значимых объектов продолжается. Кроме того, рассматриваются варианты помощи пострадавшим, в том числе из резервного фонда республики. Автомобилисты, застраховавшие свой транспорт по системе КАСКО, запрашивают для страховщиков документы о причиненном ущербе.

Без потерь обошлось в агропромышленных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Урожая лишились владельцы личных подсобных хозяйств, об ущербе официально заявили 34 человека. Осенью они смогут бесплатно получить овощи от КФХ Хакасии, сообщается на сайте правительства РХ.

Град обрушился на республику 30 июня. Больше других районов пострадал Ширинский.

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