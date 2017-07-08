Житель Зеленограда полчаса провисел на уровне девятого этажа, зацепившись тремя пальцами ноги

Мужчину спасли полицейские, патрулировавшие район около четырех часов утра.

Правоохранители вычислили квартиру, позвонили в дверь. Им открыл сын мужчины. Молодой человек спал и не подозревал о том, что его отец попал в беду. Оказалось, 55-летний родственник тремя пальцами ноги зацепился за оконную створку, и это каким-то чудом удерживало его от падения около получаса. Полицейские обвязали веревку вокруг тела бедолаги и втащили его на балкон. Спасенный гражданин отделался лишь вывихом пальцев нижней конечности. Он излил душу стражам порядка: рано вышел на пенсию, чувствовал себя невостребованным, не нашел подходящего занятия и не хотел быть обузой для семьи. «Скорая помощь» доставила пациента в психиатрическую больницу с подозрением на душевное расстройство сообщает mk.ru.

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