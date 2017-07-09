Арестована рецидивистка, за 150 тысяч «снявшая порчу» с бабушки в Абакане

09.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На время расследования 20-летняя девушка будет находиться под стражей, а полицейские пока проверят её причастность к аналогичным преступлениям.

Абаканский городской суд решил отправить 20-летнюю девушку, обвиняемую в краже, под арест. Напомним, по версии следствия, молодая гостья из соседнего региона, с помощью куриного яйца якобы снимала порчу с пенсионерки. Для ритуала также потребовались деньги, после манипуляций все сбережения жительницы республиканской столицы исчезли.

Известно, что 20-летняя ранее судимая девушка жила в Алтайском крае, Томске, Красноярском крае, а недавно переехала в Хакасию. Полицейские проверяют причастность "целительницы" к аналогичным случаям краж у пожилых людей.

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