Конь Юлий приехал в детский лагерь под Абаканом

09.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мультгерой помогал сотрудникам ГИБДД рассказывать ребятам о правилах дорожного движения.

Госавтоинспекторы, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Хакасии и работники АДМа объединились и отправились к участником патриотической смены в загородный лагерь "Држба". Для детей из многодетных, опекаемых семей, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, состоящих на различного вида учётах гости подготовили подвижные игры, во время которых мальчишки и девчонки вспоминали правила дорожного движения, примеряли форму сотрудника ДПС и  собирали на время пазлы-дорожные знаки.

Приехал в лагерь и сказочный герой Юлий из мультфильма "Алёша Попович и Тугарин Змей". Мультипликационный персонаж провёл викторину  по знанию дорожных знаков, правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Дети разобрали ошибки, часто допускаемые юными пешеходами, и получили в подарок световозвращающие элементы и памятки.

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