Первой леди США не удалось забрать мужа с переговоров с Путиным

Мелания Трамп заходила в комнату, где её супруг и Путин вели переговоры, но беседу ей прервать не удалось.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал журналистам о том, что Мелания Трамп заходила в комнату во время переговоров её супруга Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, пишет Интерфакс. Первая леди США, возможно, пыталась забрать мужа с переговоров, но безуспешно. «Все стояли у двери. Я даже думаю, что они [члены команды Трампа] в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало», — рассказал журналистам глава Госдепа.

После визита Мелании переговоры лидеров двух стран длились ещё час. Госсекретарь Рекс Тиллерсон также отметил, что беседа президентов длилась дольше, чем планировалось, поскольку ни один из них не хотел завершать встречу. «Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание», — говорил Тиллерсон.

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