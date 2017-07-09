За неправильное отношение к почве житель Хакасии заплатит штраф

Владелец земельного участка не использовал его по назначению и не сберёг от негативного воздействия.

Специалисты управления россельхознадзора по Хакасии нашли очередную свалку коммунальных отходов на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в Усть-Абаканском районе. Собственник не использует участок в целях связанных с сельскохозпроизводством и не защищает плодородные почвы от негативного воздействия, а это нарушение требований Земельного кодекса России.

Правонарушителю придётся заплатить штраф — 20 000 руб. Собственник также получил предписание: он должен ликвидировать несанкционированную свалку, а специалисты управления проверят, как он это сделал.

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