154 абаканца встали на защиту Родины

Именно столько призывников отправились служить в армию за время весеннего призыва 2017 года.

Военный комиссариат Абакана организовал медицинское освидетельствование юношей, а также дополнительное медицинское обследование в стационарных лечебных учреждениях, профессионально-психологический отбор, оформление документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от военной службы. В итоге, в сухопутные войска направлено 73 человека, один - в ВМФ, восемь - в ВВС, четыре - в ВДВ, 17 - в РВСН. Девять абаканцев будут служить в части центрального подчинения. 31 новобранец пройдет подготовку в ЖДВ, 11 - в войсках национальной гвардии. На альтернативную гражданскую службу направлено два молодых человека.

- На ребят, добросовестно выполнивших свой воинский долг, в адрес военного комиссариата Хакасии направлены положительные отзывы командиров воинских частей, - сообщили в военкоме Абакана. - Среди отличившихся Александр Штегель, Андрей Кириллов, Евгений Рахманов, а также призванные ранее на военную службу Дмитрий Неустроев, Николай Санаров, Евгений Соболевский, Максим Скляров, Андрей Саражаков, Дмитрий Злобин.

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