Чтобы не бояться дождей и ливней

Жители Черногорска пожаловались руководителю республики. В Instagram Виктора Зимина пришло сообщение о том, что один из домов по улице Советская постоянно топят сточные воды. Дождь, снег — и всё течёт в подъезд.

Комиссия из представителей республиканского правительства и профильных ведомств выехала на место, осмотрела придомовую территорию. «Нас постоянно топит, — сетовала жительница дома Ксения Дисенко. — Мы переехали сюда ещё в 2000 году. С тех пор и боремся с подтоплениями».

— Раньше рядом с домом была отводная канава, — сказал и.о. заместителя главы Хакасии Валерий Марков. — Но за ней никто не следил, потому канава заросла.

— Проблема и в том, что земля перед домом находится выше уровня отмостки, — добавила руководитель ЖЭУ-7 Елена Ефремова. — Из-за этого сточные воды и подтапливают подъезд. Необходимо произвести срез земли, сделать отсыпку.

На основании решения, принятого Валерием Марковым, представителями МП «Благоустройство» были произведены срез земли и планировка территории. Кроме того, отводная канава углублена и расчищена.

На сегодняшний день работы завершены. Прошедший в субботу ливень жильцов не побеспокоил.

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