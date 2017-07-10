Цветы для Чарли

4 июля в Абакане на сцене драматического театра случилось настоящее событие — зрители получили уникальную возможность увидеть знаменитую постановку Российского академического молодёжного театра (РАМТ) «Цветы для Элджернона».

Спектакль благодаря федеральной программе «Большие гастроли» приехал в Абакан в том виде, в котором его показывают в Москве. Кстати, в столице билеты на него практически невозможно приобрести — это настоящий хит, всё раскупают заранее. Впрочем, неудивительно. Роман, написанный Дэниелом Кизом в 1966 году, сложно представить в театральных декорациях даже читателю, чья фантазия не имеет границ. Однако, оказавшись в зрительном зале, понимаешь: всё возможно.

Главный герой истории — умственно отсталый Чарли, который соглашается на экспериментальную операцию на мозге. Такая уже успешно, как кажется учёным на первый взгляд, проведена на мозге мыши с именем Элджернон. Он без труда проходит лабиринты, что Чарли поначалу совсем не даётся. Молодой человек, обладающий прекрасными человеческими достоинствами — искренностью, добросердечностью, но обделённый интеллектом, страстно желает стать умным. В этом ему помогает сотрудница лаборатории, учительница Чарли — красавица Алиса Кинниан. Когда она появляется на сцене и зритель видит, как Чарли смотрит на девушку, сразу становится понятно, что главной темой спектакля станет отнюдь не научный эксперимент.

И действительно, режиссёр Юрий Грымов говорит, что «эта история не связана с достижениями науки, она живая и человечная, абсолютно библейская и поэтому — про людей и вне времени». РАМТ сделал акцент на человеческие чувства и оказался прав. Книга тоже совсем не о том, что с помощью науки можно творить настоящие чудеса. Главное — это любовь в самом широком смысле. Любовь как неотъемлемая, важная часть нашей жизни, без которой тяжело дышать.

Интеллект Чарли начинает стремительно расти, как и его чувства к своей учительнице мисс Кинниан. Одновременно в нём просыпаются болезненные воспоминания из несчастливого детства, когда мать и отец стыдились его, побаивались, а иногда даже презирали.

Через чувства, отношения и социальные темы спектакль поднимает глобальные вопросы человечества, задевая самые тонкие струны души. Могут ли знания сделать человека счастливым? Нужно ли обладать высоким интеллектом, чтобы быть личностью? Всегда ли правильные поступки доставляют удовлетворение? Какую роль в жизни человека играет родительская любовь? Можно ли любить и быть любимым, не боясь ранить собственную душу? Спектакль настолько многогранен, что каждый может найти в нём сотню вопросов и ответов.

Если говорить о самой постановке, то она действительно завораживает. Невозможно избавиться от ощущения, что смотришь очень качественный, интригующий фильм. Декорации на сцене оживают под атмосферную музыку и вслед за немыслимыми движениями актёров, словно поддающимся действиям кнопки «перемотки». Всё это настолько усиливает восприятие, что невольно забываешь, где находишься. За три с половиной часа зрители вместе с главным героем проживают насыщенную, необычную жизнь, полную переживаний, потрясений и сострадания.

В конце концов Чарли, словно добравшись до крайней точки лабиринта и не обнаружив выхода, приходит к совершенно неожиданным для него мыслям и открытиям. С долей горечи он понимает, что у них с Элджерноном одна судьба на двоих. Они не жертвы, они счастливчики, за короткий срок познавшие многогранную жизнь, которая, возможно, никогда не откроется миллионам людей столь нетипичными сторонами.

Ошеломлённый зал несколько мгновений молчал, а после взорвался аплодисментами. Сами гости отметили, что зрители «смотрели заворожённо, реагировали чутко и устроили овацию под стать московской».

В общем, если вы по какой-либо причине не попали на спектакль в Абакане, но вдруг окажетесь в столице и будете выбирать, что посмотреть — настоятельно рекомендую. Только не забудьте захватить цветы в знак благодарности — для Элджернона и для Чарли.

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