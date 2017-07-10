«Нам есть чем гордиться»

6 июля отдельная железнодорожная Познанская Краснознамённая бригада отметила 85-ю годовщину со дня своего образования.

По этому поводу в новом культурно-досуговом центре войсковой части состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие председатель Верховного Совета республики Владимир Штыгашев, исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Владимир Крафт, секретарь Абаканской епархии митрофорный протоиерей Сергий Тимонов, представители республиканского военного комиссариата, силовых структур и общественных организаций.

История железнодорожной бригады началась в далёком 1932 году, когда военные железнодорожники включились в тяжёлую работу по строительству военного потенциала страны. Отдельной строкой вписан в историю их подвиг в годы Великой Отечественной войны. Части соединения начали свой боевой путь с Западной Украины, а встретили Победу в Германии — во Франкфурте-на-Одере. За образцовое выполнение боевых заданий бригада награждена орденом Красного Знамени и получила почётное наименование «Познанская».

После войны она построила множество линейно-путевых зданий, объектов производственного назначения и соцкультбыта, что способствовало быстрому развитию новых регионов Севера, Сибири, в том числе Хакасии. Пример тому — строительство железнодорожных путей Абакан — Тайшет, Абакан — Междуреченск.

На современном этапе военные железнодорожники только приумножают героическое наследие своих предшественников. Они участвовали в ликвидации последствий техногенной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, восстанавливали разрушенный водной стихией железнодорожный мост через реку Абакан, принимали активное участие в тушении лесных пожаров и ликвидации наводнений в Хакасии. В составе подразделений, команд и расчётов демонстрировали высокий профессионализм и боевую выучку в проведении военно-транспортного учения «Рубеж-2000», в оперативно-стратегических учениях «Магистраль-2005», «Восток-2010» и «Центр-2011».

Сегодня личный состав соединения успешно выполняет государственную задачу по строительству обходного участка железной дороги Журавка — Миллерово, что в Воронежской области, и участвует в ликвидации чрезвычайной ситуации, тушении лесных пожаров, в Иркутской области и Республике Тыва.

85 лет — знаменательная дата. Это возможность остановиться, оценить пройденный путь. Без преувеличений, бригаде есть чем гордиться.

И об этом было сказано со сцены концертного зала культурно-досугового центра, куда были внесены Государственный флаг России и боевое знамя Познанской Краснознамённой железнодорожной бригады.

По поручению главы республики Виктора Зимина поздравления командованию, офицерам, военнослужащим и ветеранам соединения передал Владимир Крафт. В выступлении исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии прозвучала гордость за то, что на хакасской земле дислоцируется железнодорожная часть со славными боевыми и трудовыми традициями. Далее следовало поздравление председателя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Штыгашева. Он на память перечислил командиров воинских подразделений конца 1970-х — начала 1980-х годов, поблагодарил сегодняшнее поколение военнослужащих за ратный труд на благо Хакасии и всего Отечества.

Действующие военные и ветераны Железнодорожных войск получили благодарности и подарки от правительства и Верховного Совета Республики Хакасия, архиерейские грамоты Абаканской епархии.

Затем ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации подполковника Ивана Лушина дал праздничный концерт.

Но сюрпризы для юбиляров на этом не закончились. Особый подарок им преподнесли артисты Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА). Они представили спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» — добродушный и острый, весёлый и трагичный, об обыденном и о великом... Вот она, магия театра. Хочется отметить, что труппа ЦАТРА провела гастроли в Туве и приняла участие в девятом международном эколого-этническом фестивале «Чир Чайаан» в Хакасии.

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Знать и ценить

В музее Абаканского отделения Красноярской железной дороги есть экспозиция, рассказывающая о боевых и трудовых подвигах военных железнодорожников. Всегда открыт для посещения и музей боевой и трудовой славы Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады. Только в этом году в военном музее побывало с экскурсиями около полутора тысяч человек. Командование соединения совместно с руководством республики и общественными организациями ведёт интересную содержательную работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

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