Огромное счастье работать

Начинать рабочий день в шесть утра и заканчивать его далеко за полночь для фермера Олеси Спиридоновой из деревни Калы — обычное дело. В таком режиме она живёт последние 17 лет.

— Сразу после школы я вышла замуж и переехала сюда, на родину мужа. По деревенским меркам у нас уже тогда было большое хозяйство. Одних только коров пять. Доила я их сама — утром и вечером. Руки болели страшно. Муж смотрел-смотрел, как я мучаюсь, не выдержал, купил доильный аппарат. С тех пор работа на ферме для меня не в тягость, а в радость, — рассказала Олеся.

Тогда же супруги взялись увеличивать молочное стадо. Сейчас у них 12 дойных коров. Ещё пять находятся в запуске. Живут бурёнки на ферме, которую Спиридоновы выкупили у обанкротившегося совхоза. Некоторое время рогатым приходилось ютиться в кошаре — единственной уцелевшей постройке прошлых лет. Постепенно фермеры переделали часть здания под коровник и телятник. Наладили небольшой доильный зал и помещение для сбора молока.

— И это далеко не все преобразования, — сообщила Олеся по пути на ферму. — К концу июля здесь вообще всё изменится. Я как начинающий фермер получила от минсельхозпрода Хакасии грант на развитие молочной фермы. Три миллиона рублей, между прочим. Деньги пойдут на покупку нового трактора, косилки, грабель, породистого скота и, внимание, современного доильного оборудования!

Согласно проекту итальянскую вакуумную установку на двух коров подключат рядом со станками для дойки, подсоединят её к молокопроводу, который, в свою очередь, протянут до танка-охладителя. Таким образом, Олесе останется только следить за процессом со стороны, время от времени нажимать на нужные кнопки и переставлять аппарат от одной коровы к другой.

— Сейчас на каждую дойку уходит в среднем от полутора до двух с половиной часов. С новой установкой продолжительная процедура сократится как минимум вдвое. Но, главное, мне не придётся вручную мыть многочисленные шланги, присоски. За меня это сделает автомат. И таскать бидоны с молоком больше не надо — оно напрямую от коровы будет перекачиваться в накопитель, — радуется фермер.

Сэкономленное время Олеся также будет тратить на дело: готовить творог, сбивать масло, варить сыр. Пока всем этим она занимается по ночам, за день не успевает. Между тем покупателей у начинающего фермера всё прибавляется. Как правило, к концу дня на городском рынке, где супруги арендуют торговое место, продукты от Олеси Спиридоновой уже не найти, их раскупают в числе первых.

— У нас вся семья любит «молочку» от Олеси. Всё сделано вкусно, чисто, по-домашнему. А сыр вообще как у бабушки в детстве, — поделилась впечатлениями постоянная покупательница Ольга Богатова.

Кормить горожан натуральными продуктами Спиридоновы готовы долгие-долгие годы. Сначала сами Олеся и Анатолий, потом их сын и дочь.

— Мы хотим сделать как можно больше к тому времени, когда дети вырастут. Построить добротные помещения для коров, по возможности механизировать самые трудоёмкие процессы, положительно зарекомендовать свою продукцию на рынке, — призналась Олеся. — Ведь это огромное счастье — работать честно, трудиться не только для себя, но и на благо других. Мы с мужем в этом уже убедились.

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