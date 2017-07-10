В Минусинске фонарь упал на жилой дом

10.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Произошло это 8 июля во время урагана, бушевавшего полчаса.

Из-за сильных порывов ветра сломаны деревья, разрушены крыши и покорежены металлические ограждения. Семья Людмилы Коваленко страха натерпелась. На их дом упал фонарный столб и двое суток они сидели без света. Убытки ещё не подсчитывали, сообщает телеканал "Енисей".

В единую диспетчерскую службу поступило почти 600 звонков от пострадавших минусинцев. Они рассказывали об обрушениях деревьев на крыши домов, машин, о порывах на линиях электропередач. Данных о пострадавших и погибших в результате урагана не поступало. Над устранением аварий продолжают работать аварийно-восстановительные бригады энергетиков.

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