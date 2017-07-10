В Норильске семья из Хакасии чуть не осталась без дочки

10.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Девочка выпала из окна с высоты 4 этажа, пока родители смотрели сериал.

В Норильске люди увидели у дома выпавшую из окна девочку. очевидцы вызвали скорую и полицию. С тяжелыми травмами ребёнка увезли в больницу. Стражи порядка выяснили, что девочка возрастом 2 года 7 месяцев выпала с 4 этажа, родители в это время находились дома, смотрели сериал. Как сообщает "7 канал" мать и отец не смогли сказать, сколько времени их дочка была без присмотра. О падении родители узнали только от соседей. Уже известно, что отец девочки был пьян, по маме ведётся проверка. Раньше семья, где воспитываются двое детей, на учётах не состояла, пару месяцев назад она переехала в Норильск из Хакасии.

 

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