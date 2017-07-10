В Хакасии автомобиль сгорел вместе с гаражом

Происшествие случилось в ночь на воскресенье в селе Бондарево Бейского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии, гараж, площадью 31,5 кв.м., загорелся с автомобилем внутри. Когда огнеборцы прибыли на место, машина уже сгорела полностью — возгорание было поздно обнаружено. Сейчас причину пожара устанавливают дознаватели.

Также накануне утром в Черногорске на одном из балконов пятиэтажки загорелись вещи. Хозяева квартиры ликвидировали загорание самостоятельно. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Напомним, с начала года в Хакасии зарегистрировано 359 пожаров.

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