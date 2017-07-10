В Хакасии энергетики устранили последствия грозового фронта

В минувшие выходные для восстановления энергоснабжения «Хакасэнерго» вывел на работу 19 оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Для запитки социально значимых объектов в селах Подсинее и Заря были направлены три мобильных дизель-генераторных станции. Бригады трудились всю ночь с субботы на воскресенье и уже к 11 часам 09 июля все основные технологические нарушения были устранены. Однако бригады продолжали работу по точечным жалобам потребителей в течение всего воскресенья.

Специалисты отмечают, что грозовые явления ежегодно причиняют немало беспокойства энергетикам Хакасии, и если от разрушительных разрядов молний линии электропередачи удается уберечь с помощью специального оборудования, то защитить их от штормового ветра и крупных летающих предметов возможности нет. Поэтому оперативный персонал «Хакасэнерго» при получении предупреждений от синоптиков или МЧС работает в режиме повышенной готовности, чтобы в случае необходимости как можно быстрее ликвидировать последствия стихии и вернуть электроэнергию в дома жителей Хакасии, сообщили в пресс-службе ведомства.

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