В Хакасии ищут судью Арбитражного суда

Квалификационная коллегия судей Хакасии объявила об открытии вакантной должности.

В республике открыта вакансия судьи для Арбитражного суда. Об этом объявила квалификационная коллегия судей Хакасии. Документы и заявления, указанные в пункте 6 статьи 5 закона "О статусе судей" принимаются по рабочим дням с 8:00 до 17:00 по адресу: 655017, Абакан, ул. Чертыгашева, 80, отдел кадров управления суддепартамента. Время на раздумье ещё есть: последний день приёма документов — 6 августа 2017 года.

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