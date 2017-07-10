В Хакасии назвали причины пожара в музее-заповеднике

Возгорание административного здания в Хакасском национальном музее-заповеднике произошло из-за грозы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РХ, возгорание административного здания в музее-заповеднике в деревне Казановка (Аскизский район) произошло из-за грозового разряда. На момент прибытия пожарных крыша строения горела открытым огнем по всей площади - 130 кв. м. По предварительной версии, причиной возгорания стал грозовой разряд.

Информация о материальном ущербе пока не сообщается.

Напомним, пожар в деревне Казановка произошел ночью 8 июля.

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