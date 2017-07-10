В Хакасии отпраздновали Тун пайрам

8 июля в парке культуры и отдыха поселка Копьево состоялся районный национальный праздник Тун пайрам.

Как сообщает пресс-служба Миннацполитики Хакасии, праздник объединил несколько тысяч жителей Орджоникидзевского района и гостей из других городов и районов республики. Тун пайрам открылся зрелищным прологом «Аарластыг чир» (Благословенная земля).

- Впервые этот праздник был проведен в 1982 году. С его появлением мы начали улучшать культуру нашего района, нашей республики. Нынешний праздник посвящен 310-летию вхождения Республики Хакасия в состав Российской Федерации. Пусть мы самый отдаленный район, и жителей коренной хакасской национальности у нас очень мало, но мы чтим традиции той земли, на которой мы живем. В нашем районе сегодня проживает 52 национальности. Мы живем в мире, дружбе и таком тесном союзе, как наша великая Россия и наша родная Хакасия, - поздравил жителей с праздником глава Орджоникидзевского района Алексей Попков.

Со сцены прозвучали поздравления министра национальной и территориальной политики Хакасии Михаила Побызакова, члена президиума Республиканского Совета старейшин хакасского народа, директора Хакасского книжного издательства Вячеслава Тутатчикова и помощника депутата Государственной Думы Российской Федерации Надежды Максимовой, ответственного секретаря республиканского Совета старейшин хакасского народа Любови Аёшиной.

За вклад в развитие родового движения на территории Орджоникидзевского района ордены «Гордость рода» были вручены Иннокентию Иннокентьевичу Кургачёву и Александре Трофимовне Ербягиной.

В поздравительной речи Михаил Побызаков отметил, что столь яркое празднование и организация в районе месячника хакасской культуры говорят об уважении районных властей и жителей к национальным традициям:

- Все мы любим свою землю, и сегодня очень радостно, что такой праздник проходит на орджоникидзевской земле. Тун пайрам – это праздник благополучия, всего хорошего, расцвета. Поэтому желаю процветания, богатства, любви, всего самого хорошего всем жителям. Очень приятно, что руководство района чтит традиции и то, что все народы, которые проживают на территории района, живут дружно, во взаимопонимании, восхищаются культурой и традициями друг друга.

Праздник продолжился обрядами очищения богородской травой, кормления огня, повязывания чалама на берёзу и концертом артистов Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген». Музыканты фольклорного ансамбля «Айланыс» исполнили всеми любимые песни о любви к Хакасии и красоте родной земли.

Завершился Тун пайрам дискотекой «Хакас иирi».

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