В Хакасии пострадавших от града обеспечат овощами

Помощь жителям села Шира, чьи огородные посадки пострадали от града, окажут крупные фермерские хозяйства Хакасии.

Планируется, что осенью после сбора урожая аграрии выделят необходимое количество моркови, свеклы, картошки и капусты. Регистрацией заявлений от пострадавших граждан занимается Ширинский сельсовет. Сотрудники администрации составляют акты обследования, списки получателей, проводят сверки. На сегодня за помощью обратились 40 семей (129 человек), сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ.

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