В Хакасии пострадавших от града обеспечат овощами

10.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Помощь жителям села Шира, чьи огородные посадки пострадали от града, окажут крупные фермерские хозяйства Хакасии.

Планируется, что осенью после сбора урожая аграрии выделят необходимое количество моркови, свеклы, картошки и капусты. Регистрацией заявлений от пострадавших граждан занимается Ширинский сельсовет. Сотрудники администрации составляют акты обследования, списки получателей, проводят сверки. На сегодня за помощью обратились 40 семей (129 человек), сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ.

 

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