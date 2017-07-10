Видеоблогер из Хакасии, поедающий колбасу и майонез, стал героем сюжета на Первом канале

Журналисты рассуждали на тему видеоблогинга в городах России и сразу два жителя Хакасии стали героями сюжета.

Руслан Гительман создал свой канал на YouTube и теперь неплохо на этом зарабатывает. Ролики, которые житель Абакана выкладывает в Сеть, спорные, на любителя, но таких любителей оказалось десятки тысяч. Сейчас популярный видеоблогер Хакасии объявил кастинг на невесту, все подробности на его канале.

Ещё одним героем сюжета на Первом канале стала Татьяна Субботина. Это пенсионерка, которая раньше жила в Хакасии, а теперь обитает в Санкт-Петербурге. Она прославилась тем, что создаёт свои видеоролики с помощью технологии хромакея. Увлечение женщины поддержали тысячи людей. Татьяна уже "засветилась" на Первом в программе "Вечерний Ургант", теперь вот в новостях.

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