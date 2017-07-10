Всё по закону

В Хакасии 100 муниципальных образований — пять городских округов, восемь районов, четыре городских поселения и 83 сельских поселения, и каждое из них имеет свой устав.

Устав муниципального образования — это муниципальный правовой акт высшей юридической силы, имеющий прямое действие, применяющийся на всей территории муниципального образования.

Этим документом определены наиважнейшие вопросы формирования и функционирования системы местного самоуправления, в частности, закреплены полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов, прямо и непосредственно связанных с интересами населения, проживающего на соответствующей территории.

На сегодняшний день деятельность прокуроров по обеспечению законности уставов муниципальных образований является приоритетной. Органы прокуратуры принимают различные меры для обеспечения принятия уставов, отвечающих требованиям закона, и своевременного внесения в них изменений.

Реализуя правотворческие полномочия, предоставленные статьёй 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурорами направляются предложения о внесении изменений и дополнений в уставы муниципальных образований, изучаются проекты решений о внесении в них изменений.

Например, прокуратурой Ширинского района подготовлены проекты решений о внесении изменений в уставы отдельных МО, которыми усовершенствован механизм ответственности главы муниципального образования и главы местной администрации перед главой Республики Хакасия в случае нецелевого использования средств.

При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры приносят протесты, вносят представления, решают вопрос об обращении в суд при оспаривании положений уставов муниципальных образований.

Так, прокуратурой Черногорска опротестованы отдельные положения Устава МО город Черногорск, поскольку в нарушение закона устав не содержал полномочия по осуществлению мероприятий, направленных на организацию отдыха детей во время каникул. Кроме того, устав нуждался в корректировке в части определения лиц, осуществляющих полномочия главы города в случае досрочного прекращения его полномочий. Протест Советом депутатов города удовлетворён, в устав внесены изменения.

При нарушении должностными лицами муниципалитетов законодательства о местном самоуправлении прокурорами вносятся представления об устранении нарушений закона с требованием о привлечении виновных лиц к ответственности.

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