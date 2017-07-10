Жители Хакасии могут отравиться грибами

Люди отправились в леса на тихую охоту. Специалисты управления роспотребнадзора по республике предупреждают об опасности.

Специалисты роспотребнадзора по Хакасии подготовили рекомендации для любителей маслят, лисичек и груздей. Первое правило: если вы не уверены, что нашли съедобный гриб, ни в коем случае не берите его. В числе особенно ядовитых - бледная поганка, мухоморы всех видов, строчек сомнительный, некоторые виды сыроежек, сатанинский гриб, ложный опенок.

Однако известны случаи, когда люди собирали хорошие, полезные грибы и попадали в больницу с тяжелейшим отравлением. Оказалось, что грибы эти были найдены вблизи промышленных предприятий, недалеко от загруженных транспортных магистралей. Грибы аккумулируют в себе все химические соединения и вещества из окружающей среды. Отправляясь с корзинкой в незнакомое место, убедитесь, что поблизости нет промышленных источников загрязнений.

И ещё несколько советов от специалистов управления:

- не собирайте грибы в период засухи, так как в это время грибы интенсивно накапливают токсины;

- грибы рекомендуется промыть, отварить в подсоленной воде, только потом их можно жарить, тушить и т.д.;

- приготовленные грибы храните не дольше суток;

- ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде;

- не покупайте грибы на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли;

- внимательно проверяйте купленные грибы, а лучше употребляйте культивируемые грибы (шампиньоны, вешенки).

Симптомы отравления грибами имеют сходство с признаками других пищевых интоксикаций. Для всех них характерны понос, рвота, боли в животе. При появлении первых признаков нужно вызвать «скорую помощь». Остатки продукта надо отложить для исследования, что поможет определить вид яда и назначить правильное лечение. До приезда врача можно промыть желудок, используя для этого не менее 1,5 л воды, и принять любой из сорбентов.

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