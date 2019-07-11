55-летний Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом

11.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

55-летний Александр Самойленко в четвертый раз стал отцомСупруга 55-летнего актёра Наталья Громова сегодня утром стала мамой.

Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом. Малышка стала четвертым ребенком 55-летнего актёра (от предыдущих браков у него есть три сына – Степан, Александр и Прохор. —  Прим.ред) и первенцем в их семье с Натальей Громовой — актрисой и продюсером.

Сам актер не смог присутствовать на родах, так как находится сейчас в Уфе на съемках детского фильма «Душа пирата» и вернется к выписке новорожденной. Рожала супруга актера в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Роды прошли легко и быстро, девочка появилась на свет утром 10 июля весом 3385 кг и ростом 52 см.

— Родила легко благодаря моему прекрасному врачу Татьяне Ивановне Грачевой, — рассказала Наталья порталу teleprogramma.pro. – У малышки Сашины губки и щечки, черные волосы и темные глаза. И очень серьезный, мудрый взгляд! Саша вернется в Москву через пару дней к выписке.

Имя новорожденной пока не придумали, рассматривают несколько вариантов, среди которых Ева (за это имя голосует Александр), Лана и Александра.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "55-летний Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,220