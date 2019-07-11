55-летний Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом

Супруга 55-летнего актёра Наталья Громова сегодня утром стала мамой.

Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом. Малышка стала четвертым ребенком 55-летнего актёра (от предыдущих браков у него есть три сына – Степан, Александр и Прохор. — Прим.ред) и первенцем в их семье с Натальей Громовой — актрисой и продюсером.

Сам актер не смог присутствовать на родах, так как находится сейчас в Уфе на съемках детского фильма «Душа пирата» и вернется к выписке новорожденной. Рожала супруга актера в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Роды прошли легко и быстро, девочка появилась на свет утром 10 июля весом 3385 кг и ростом 52 см.

— Родила легко благодаря моему прекрасному врачу Татьяне Ивановне Грачевой, — рассказала Наталья порталу teleprogramma.pro. – У малышки Сашины губки и щечки, черные волосы и темные глаза. И очень серьезный, мудрый взгляд! Саша вернется в Москву через пару дней к выписке.

Имя новорожденной пока не придумали, рассматривают несколько вариантов, среди которых Ева (за это имя голосует Александр), Лана и Александра.



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